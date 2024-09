ŁAŁ...( ಠ _ ಠ )

To tak jak mityczni żołnierze wermachtu-rycerze. Oni tylko wykonywali rozkazy; grali w orkiestrze, obierali ziemniaki! Oni niewinni. To TAMCI-NAZIŚCI.

Tutaj będzie tak samo... pis zdechnie bez kroplówki publicznej. Na wyścigi zaczną uderzać w 'koronę'. Tylko musi lawina ruszyć... już wydają międzynarodowe nakazy aresztowania :)



No normalnie wiedzieli wszystko jak zrobić ale nie robili bo...kradli? Modlili się? Co ich powstrzymywało przed podejmowaniem dobrych decyzji? Mięli WSZYSTKO. Żaden rząd od upadku komuny nie miał takiej władzy: Trybunał Konstytucyjny, Ziobro prokurator, TVP Kurskiego, Polska Press, mariaż z Kościołem Katolickim, własnego prezydenta 'długopisa' Dudę i całkowitą większość sejmową.

No co trzeba było zrobić by nie móc dobrze rządzić? Co oni zrobili przez te 8 lat? Oprócz potężnych długów