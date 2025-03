Policja znowu wybiela są siebie. NAWET jeżeli to co piszą jest prawdą to odpowiedzialne za nią osoby powinny być zwolnione dyscyplinarnie. Jeżeli kłamią to w grę wchodzi także odpowiedzialność karna.

1. Fałszowanie notatki służbowej z przebiegu zdarzenia. Jeżeli pisali ją na podstawie zeznań tylko kierowcy to powinno to być napisane.

2. Kolejnym krokiem powinno być zabezpieczenie monitoringu i rewizja ustaleń śledztwa. Monitoring został zabezpieczony dopiero na wniosek rodziny poszkodowanej, a policja nie wzięła go Pokaż całość