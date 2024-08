Wreszcie!

Jeśli jesteś obcokrajowcem i mówisz po niemiecku, to ciągle masz na głowie nic niekumających sąsiadów, co "przetłumacz mi to", "przetłumacz mi tamto", "co oni mi tu piszą?", "chodź ze mną do urzędu". I po czasie jest tak, że albo spędzasz pół życia im pomagając, albo jesteś "ten zły sąsiad".