Niepłacenie w terminie to jeden z najgorszych raków firm.

Im większa i bogatsza firma tym gorzej.

Swego czasu wystawiliśmy Tesco fakturę z terminem płatności 14 dni.

Po niecałym miesiącu dzwonię do centrali Tesco co z płatnością, a kobieta po drugiej stronie z rozbrajającą szczerością odpowiada:

- przecież dopiero jest 12 dni po terminie płatności.



Na szczęście w ostatnich lata nieco się polepszyło.