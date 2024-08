A to nie jest stary numer?

Ponieważ mieszkania na etapie "dziury w ziemi" są znacznie tańsze niż już wybudowane, to po zbudowaniu budynku deweloper się "połapał" że mógłby przecież to mieszkanie sprzedać dużo drożej.



Jak się klient nie zgodzi na dopłatę, to deweloper odda mu "co do grosza" to co zapłacił, nawet niech zapłaci to z odsetkami ustawowymi to nadal wyjdzie na tym na plus, bo mieszkanie sprzeda w tej chwili i Pokaż całość