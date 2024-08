Polisy do góry, a zobaczycie kiedy was ktoś zarysuje co to znaczy firmy ubezpieczeniowe w Polsce i jaka to jest mafia która czuje się bezkarna. Miałem w niedawnym czasie dwie szkody i bez dobrych prawników nigdy nie wyjdziecie na 0, wyceniono mi nowy zderzak na 114 zł. Samemu możesz pisać sobie odwołań ile chcesz, ba nawet opinia bylego biegłego sądowego nic nie daje. Tylko sąd, sporo środków, czasu i nerwow