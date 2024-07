A do czego będzie w takim razie ten nowy Miszalski, skoro centrum ma się zajmować jakiś nocny burmistrz? Kraków wybrał gościa przywiezionego w teczce i już nam serwują jakieś kioski z cieniem bez cienia na przystankach..... To jakaś kpina. Na Rynku jest komisariat policji, jest sporo straży miejskiej i to wszystko nie może sobie poradzić z dzikimi pijusami, nygusami i grubą patolą? Wiecie dlaczego?