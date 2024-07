Dżizas, wszyscy się tu podniecają jaki to niby biznes zrobił kościół, a widzieliście jak to wygląda? Pudełko na buty, do tego zabytek i popadające w ruinie. Przylepione to i tak do kościoła, i można co najwyżej urządzić w nim kiosk z gazetami. Lepiej niech kościół to weźmie i wyremontuje, bo tak jak teraz to tylko syf jest i za chwilę się rozpadnie.