Ja mam od dawna ponad 100% wypłaty na L4 (bo się do tych 80% wlicza się premia roczna, nadgodziny etc) i jakoś nie jest to u nas zagadnieniem. Ludzie chorują to siedza na zwolnieniu, jak nie są chorzy to pracują. Jak ktoś ma lecieć w jajo to i tak będzie leciał. Myślę że większym problemem są efektywnie zakazy l4 typu premia za 100% obecności, gdzie człowiek z gruźlicą się przyczołga do roboty Pokaż całość