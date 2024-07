A jak mafia ubezpieczeniowa ma zarabiać na was tony pieniędzy?

To nie jest kwestia tego, że rządy mają się od was odczepić to WY macie się odkleić od socjalizmu.



Prywatne szkoły, prywatne szpitale i dobrowolne OC.

Wy się sami szczujecie i bronicie kagańców rządowych jak ograniczenia prędkości. To nie są ograniczenia prędkości, to są progi podatkowe.

A WY jeszcze jesteście święcie przekonani, że tak ma być, że to dla waszego "BEZPIECZEŃSTWA".