Zabrakło najważniejszego - jak minimalna za szybko dogania średnią krajową, to pracownicy zaczynają mieć w dupie pracę.Kiedyś średnia krajowa to były 2,5 i więcej minimalnych, teraz jakieś 1,8... Oznacza to, że jak będziesz robił po wuju i kierownik zacznie narzekać to w każdej chwili możesz zmienić pracę na podobnie płatną.