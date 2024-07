"Ujawnienie wizerunku powódki spowodowało lawinę hejtu na jej osobę, a co za tym idzie utratę pracy, uniemożliwienie wykonywania zawodu poprzez rozpoznawalność."

A to przepraszam. Na pewno do ujawniania wizerunku żony nie ma nic wspólnego wystawienie przez Interpol listu gończego z mordą mężusia. Typiara jest cwana bo chce się odciąć od niego mimo że dopiero co się pobrali xD