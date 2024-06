Czytanie Pana Tadeusza zakończyłem na Księdze Trzeciej. Naprawdę chciałem to przeczytać, ale po przejściu dwóch, trzech stron zasypiałem. Doszło do tego, że budziłem się rano w niedzielę, wyspany, wypoczęty, brałem książkę i po kilku stronach znów spałem. W szkole profesorce powiedziałem że nie przeczytam i koniec. Dostałem ze trzy lufy z wypracowań, których nie napisałem i klasówek podobnie. Współczuję tym, którzy do dziś muszą to czytać.