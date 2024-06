Polecam odkopać stare artykuły na temat rynku mieszkań z bankiera chociażby z 2012 i 2013 roku. Ależ to była padaka, w dzisiejszych czasach trudne do wyobrażenia, bo sytuacja była zupełnie odwrotna niż dziś. przez 4 lata od 2008 do 2012/2013 spadały ceny mieszkań. Brzmi to surrealistycznie aż. Ale tak działają rynki, rynek mieszkaniowy ma dosyć długi horyzont dołków i górek.

przeklejam wykres z lat 2006-2020, ceny z 2024 #!$%@?ły poza skalę ;-) Pokaż całość