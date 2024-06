Jak pisałem trzy-cztery lata temu przy prawie zerowych stopach że to idealny moment żeby brać na stałe oprocentowanie to wykop zakrzykiwał mnie że to bańka i będzie spadać.

No cóż ja kupiłem słuchajcie dalej mądrych micków i czekajcie aż pęknie.

Teraz akurat to uważam że warto poczekać trzy-cztery miesiące i brać bo potanieją 5%.

A potem pójdą w górę bo stopy pójdą w dół.



Dodatkowo jak ktoś zarabia w PLN a chce Pokaż całość