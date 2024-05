Dostałem comodore na komunię, początek lat 90. Ale to było coś, na niektórych grach zajeżdżałem joysticki, potem wymieniałem sprężynki ze środka na te z długopisów. Jak chodziliśmy do sklepu rtv kupować nowe gry na kasetach wyglądały one jakby w piwnicy pan Zenek je nagrywał i opisywał,a ten blue box kosztował wtedy grubą kasę , ale nie skorzystałem z jego możliwości nigdy :)