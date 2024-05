Niebieskie Źródła to wyjątkowy rezerwat przyrody. Chodzi przede wszystkim o źródła krasowe (widoczne na zdjęciu). Jeśli jeszcze nie byliście to polecam! A jak mieszkacie w Warszawie lub Łodzi, to naprawdę fajny pomysł na krótką, weekendową wycieczkę.