Przecież to lotnisko w ogóle nie ma porównania do CPK. Ma kosztować skromne 8 mld euro, podczas gdy komponent lotniskowy CPK 67 mld złotych (17 mld euro). I to 67 miliardów na samo lotnisko, bez kolei, która ma kosztować kolejne 100 mld.



Dodatkowo nie budują w polu, a przebudowują lotnisko wojskowe.