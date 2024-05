Sprzeda furę, to akurat będzie na mandat. Poza tym dla tych co piszą, że dla słabo zarabiających powinny być niższe kary - a dlaczego? przecież może spłacać w ratach. Nie musi wykładać 5k na stół następnego dnia. No i jak bym już miał uzależniać mandat od zamożności to wolałbym, żeby to byl procent od majątku, a nie od pensji.