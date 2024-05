Chińskie fabryki w Polsce to same plusy.

1. Szansa na rozwój i podpatrzenie know how

2. Budowanie w koncu jakiejkolwiek marki Polskiej

3. Jesli bedzie dosc kapitalu Chinskiego u nas to jest to jakies zabezpieczenie przed Rosją

4. No i mamy lewar w negocjacjach z EU i USA