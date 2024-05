Przybywa pustych domów na wsiach... Problemem jest to, że poniżej 200 tys. zł to są ruiny, które nie nadają się nawet do remontu. Szukałem przez dwa lata domu do remontu w okolicach 100-200 tys. Nic nie warte było nawet oglądniecia w tych widełkach w okolicach Małopolska/Świętokrzyskie/Śląskie. W końcu kupiłem działkę budowlaną i wystartowałem z budową domu. Wyjdzie taniej i lepiej niż kupować po kimś dom do remontu za 300 tys. Ceny nieruchomości Pokaż całość