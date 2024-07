Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub pomoc mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. (art. 239 1 k.k., art. 239 3 k.k.)



Czy funkcjonariusze którzy nie mogli dopatrzeć się winy kierującego drugim z pojazdów zostali już o tym poinformowani? Gdyby od razu go przyskrzynili, nie było by teraz trzeba szukać po całym świecie.