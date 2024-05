Ostatni wyż demograficzny skończył studia 5lat po wejściu do UE i już osiadł w dużych ośrodkach miejskich bo na wsiach wciąż była bida. Do tego wpajanie do głowy przez rodziców z kołchozow przez lata,, skończ studia, idź na etat, kup mieszkanie samochód" teraz wiele osób po osiągnięciu tego nie wie co dalej.