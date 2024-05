Za takie artykuły powinno się wylatywać z roboty. Same "wstrząsające" ustalenia jakiegoś dziennikarzyny, które nawet się kupy nie trzymają. Lekarz rodzinny chyba nie dopatrzył się jakichś bardzo niepokojących objawów, bo nie dzwonił po pogotowie do przychodni, tylko dał zwyczajnie skierowanie do kardiologa. Z jakiegoś powodu pacjent zgłasza się do szpitala, gdzie jak wyraźnie jest w tekście napisane ma wykonane rutynowe badania. To jak można jednocześnie napisać, że jego objawy zostały zlekceważone? Czy Pokaż całość