Ze wszystkich proinflacyjnych ustaw ta jest najmniej proinflacyjna. Do ludzi jęczących coś o super oprocentowaniu poniżej inflacji - chetnie pożyczę kaskę na 8% ale na lokacie niestety jest 4.5. Co do przypierdlania sie do kredyciazy to robicie loda rządzącym bo to nie kredyciarze odpowiadają za politykę monetarną, ktorą do tego stanu doprowadzila.