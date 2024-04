Najczęściej do nadprodukcji dochodzi w weekendy. Wtedy wystarczyłby sms do odbiorców konsumentów, albo nawet komunikat na stronie : w dniu taki i takim w godzinach od do koszt kwh wyniesie parę groszy. Ludzie mogliby wtedy grzać wodę w bojlerach grzałkami, włączyć pralkę, ładować samochód elektryczny (kto ma). No ale wtedy p0lak miałby prad prawie za darmo. Lepiej wyłączyć dane elektrownie OZE.