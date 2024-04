- Panie Areczku, przyszedł Pan #!$%@? do pracy!

- Zgłaszam Pana za hejt pracownika

- Kamil, dostajesz 1 za brak pracy domowej

- Zgłaszam Panią za hejt!

Dzisiaj słowo "hejt" stało się bardzo wygodną wymówką i odpowiedzią na wszystko. To nie jest hejt, to jest społeczne #!$%@? na #!$%@? rynku nieruchomości, tylko po to żeby zarobili developerzy i banki.W Internecie tak samo, wszyscy influencerzy i im podobnny, jak jakieś szambo się