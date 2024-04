Technologia

Aplikację napisałem w React Native (Expo). Oczywiście w TypeScript. MapLibre do renderowania map.

Na codzień pracuję jako Backend a ostatni raz z React Native miałem do czynienia ponad 4 lata temu więc musiałem się wielu rzeczy nauczyć na nowo. Ale na szczęście wszystko fajnie się rozwinęło i w zasadzie nie było, żadnych większych problemów z RN. Głównie to zasługa Expo, który wszystko ułatwia.



Pozostało jeszcze kilka dni do końca Zrzutki (https://zrzutka.pl/v7c62k). Wpłacając min 20 zł można uzyskać funkcje premium.



Zachęcam do testowania i dzielenia się opiniami.



iOS https://apps.apple.com/us/app/velomapa/id6479655688

Android https://play.google.com/apps/testing/com.caspg.velomapa