W dzisiejszym świecie posiadanie dziecka to wybór, za który się płaci... w zasadzie wszystkim. Pieniędzmi, czasem, możliwościami - nie każdy na to idzie, i nic dziwnego. Mieszkania to oczywiście kawałek układanki, bo nawet gdy masz już tę wyśnioną klitkę na własność, to drżysz ze strachu by na ratę nie zabrakło.



Cały dzień w pracy (chyba że jesteś wygrywem-crudziarzem co pracuje 2-3h zdalnie a resztę scrolluje wykop, to wtedy nie), potem męczące dojazdy, Pokaż całość