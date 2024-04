Mówiłem i pisałem dziesiątki razy - skoro mamy w Polsce ponad 1 milion kawalerów więcej niż panien, należy wprowadzić taką politykę migracyjną, by 70-90% migrantów, którzy otrzymują pozwolenia na prace czy pobyt stały - stanowiły niezamężne kobiety do 35 r.ż.



W polsce po prostu brakuje kobiet w wieku rozrodczym, młodych mężczyzn jest więcej niż kobiet, a jeżeli dodamy do tego oficjalny status związku (kawalerowie, panny) to tak jak wspominałem - mężczyzn singli Pokaż całość