niemcy dzielą dotacje więc o dziwo oni dostają ich najwięcej czego nie rozumiecie?

Pokaż całość

Co wy macie z tymi fobiami. Owszem, są w UE interesy ale to nie ten przypadek. Są reguły i Niemcy je znają oraz wykorzystują. Francuzi by im nie pozwolili się panoszyć tak bezkarnie, są dla nich w opozycji.Zamiast tłumaczyć wszelkie niepowodzenia Niemcami należy nauczyć się grać. A tu, z gospodarką opartą na węglu oraz strachem przed