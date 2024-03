Tak. Genialna logika. Wymuszaj wydawanie miliardów euro na poprawę niezawodności i bezpieczeństwa pojazdów, autonomię, wspólną komunikację pomiędzy pojazdami itd. Jednocześnie ograniczaj prędkość.

10 lat temu 150km/h to było sporo. 130 było optymalne. Dzisiaj 150 w nowoczesnym samochodzie z napędem 4x4, radarami, czujnikami, połączeniem satelitarnym itd. 150 to jest normalna prędkość, bo te auta suną jak przyklejone. Można oczywiście krzyczeć że 150 to jest dużo. No jest. I co? I jakby ktoś zebrał Pokaż całość