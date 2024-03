Witamy w Polsce. Pamiętam moją pierwszą pracę w zawodzie. Był to staż. Zespół był wysoce zawiedziony, że nie ogarniałem wszystkiego już po pierwszej godzinie pracy. Potem jak trafiłem do mojej obecnej pracy, gdzie szef mi jasno powiedział, że pełne wdrożenie to rok i nikt nie ma z tym problemu to byłem w niezłym szoku - myk polega na tym, że pierwsza praca to fabryka w Polsce powiatowej, a druga to międzynarodowa firma Pokaż całość