Generalnie chodzi o to by skłócić kobiety i mężczyzn, podzielić społeczeństwo i każdą grupę karmić czymś innym by każdy widział wroga w każdym. Łatwiej tak kontrolować społeczeństwo. Większość ludzi widzi jedynie pojedyncze sytuacje, ale gdyby tak spojrzeć szerzej to tak to wygląda, lewica w Polsce chce "zgody na seks" tak jakby dla gwałciciela to robiło różnicę, a tylko komplikuje relacje między parami normalnych ludzi, w Szwecji (czy w którymś kraju skandynawskim) jest Pokaż całość