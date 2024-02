Niesamowite. Przemyt nielegalnej broni, broni szczególnie niebezpiecznej, na którą nie da się dostać pozwolenia. Posiadanie tej broni. Przyniesienie tej broni do miejsca pracy. Na koniec odpalenie granatnika w swoim gabinecie, zapewne po pijaku. Gdyby faktycznie ładunek główny wypalił to pół pałacu by zburzyło. Tak jest grubo