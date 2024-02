Używałem programu do faktur asseco i bardzo nieintuicyjne narzędzi epracy, problemy z licencjami miałem i zbyt często trzeba było płacić, przeskoczyłem na bardziej przyjaźniejszy program, instalowanie licencji to jak instalowanie dodatku do windowsa, trochę taniej i chyba tak samo czesto trzeba płacić. Swoją drogą pamiętam, jak przez kilka lat po zakupie nie trzeba było nic aktualizować a później się zaczęło, co miesiąc najlepiej płatną aktualizację.