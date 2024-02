Grupę krwi dziedziczymy od obojga rodziców – i tak, jak nie jest to 100% spo-sób na wykrycie zdrady, tak jeśli para mająca krew 2 x A rh+ ma dziecko z gru-pą B rh- to od razu wiadomo, że ojcem jest inny mężczyzna. Aktualnie mało kto zna się na dziedziczeniu grup krwi, a pielęgniarki zamiast informować ojca, gdy zauważą nieprawidłowość, wolą ukrywać tą informację jak najdłużej… Wprowadzenie obowiązku informowania o nie byciu ojcem na podstawie gru-py krwi dziecka powinno być priorytetem dzisiejszych mężczyzn.

Poporodowe testy na ojcostwo można wprowadzić w bardzo prosty sposób – zewnętrzna firma testuje losowo 1 na 100 czy nawet 1 na 200 dzieci przycho-dzących na świat w danym szpitalu. Jeśli w szpitalu będzie więcej niż 5-10% „nie jest pan ojcem” to zwiększa próbę. Wynikałyby z tego dwie korzyści:-kobiety wiedząc, że istnieje nawet 1% szans na wykrycie, zaczęłyby bardziej uważać;-gdyby kobieta wiedziała, że w szpitalu X testują 1na50 dzieci a w Y 1na200 i mocno nalegała na rodzenie w szpitalu Y, to można zapobiegawczo wykonać test samemu;

Przypominam, że wg. niezależny badań 1 na 10 ojców w Polsce nieświadomie wychowuje nieswoje dziecko – nawet mam takie przypadki wśród rodziny mo-ich najbliższych znajomych, gdzie kuzyn był z kobietą, zrobili rok przerwy, wrócili do siebie, ona „zaszła w ciąże” i mimo że dziecko mając te 5 lat ani trochę nie jest podobne do ojca czy kogokolwiek z jego rodziny, on idzie w zapar-te że „to jest jego syn”.

„Matka jest zawsze pewna – ojcem może być przypadkowo poznanym facetem z drugiego końca świata i nigdy się tego nie dowiesz, dopóki sam nie sprawdzisz.”