Prawda jest taka, że elektryki to są doskonałe auta do jazdy miejscowej tzw. "dookoła komina", sam mam takiego popylacza na co dzień ok 30-60 km ładowany w domu. Elektryk jest praktycznie nie do odsprzedaży, wartość 4-6 latka w porównaniu do "spalinówki" drastycznie niska!