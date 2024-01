Po co dzieci jak można wpuścić imigrantów. Same zalety. Nie trzeba pieluch zmieniać, utrzymywać i uczyć ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



A tak serio, to wiadomo, że imigranci co potrafią się czegoś nauczyć, albo nawet już coś potrafią, wybiorą bogatsze kraje, do nas przyjadą niewykwalifikowani, bez zawodu i umiejętności i pewnie nigdy nawet języka się nie nauczą. Żyć będą w getcie i na granicy prawa. Fajna perspektywa na rozwój