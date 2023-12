Dupa będzie a nie spadki. Ja wiem że każdy by chciał taniej. Pamiętajcie jedno, mieszkania w dobrych lokalizacjach, blisko centrum czy w samym centrum miast wojewódzkich nie stanieją. Gruntów pod budowę nie będzie przybywać chyba że na obrzeżach a tam mieszkać to średnia opcja chyba że ktoś nie wychodzi z domu i pracuje zdalnie. Dostęp do usług, komunikacji czy nawet głupiego żarcia na dowóz to wygoda a to zawsze jest w cenie