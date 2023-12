Przykładowo dezinformacją jest to, że faceci nie mogą rodzić dzieci. Przecież cywilizowany świat już dawno wie, że faceci mogą rodzić dzieci.

Cywilizowany świat też wie, że wcale nie rośnie liczba gwałtów w krajach europejskich i nie ma to nic wspólnego z imigrantami.

To rasiści takie dezinformacje rozsiewają.

To rasiści takie dezinformacje rozsiewają.

Całe szczęście, że ludzie zdrowi na umyśle chcą decydować o tym co jest prawdą a co dezinformacją. Pomyślcie sobie co to by był za dramat