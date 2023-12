Tusk nadal nie wywiązał się z jednej z pierwszych obietnic jak PO doszło do władzy wiele lat temu. Jednym z głównych punktów programu była obniżka VAT z 22% do 21%. A co zrobili jak przejęli pałeczkę? Podnieśli do 23%.



To mówi wszystko o ich wiarygodności i słowności.



Na exposé mówił o tym, że niemal natychmiast nauczyciele dostaną podwyżki. No to się szybko ten rowerek wywali.