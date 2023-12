Podatki od pracy to niewolnictwo. Podatki od konsumpcji to chory pomysł, uderzający głównie w najbiedniejszych.

Państwo broni nieruchomości, a nie ludzi. Zawsze tak było. Kilkuset żołnierzy załogi w zamku, a chłopi do lasu. Jeśli ktoś nie ma nieruchomości, to jest biedny, i nie potrzebuje wojska. W racie wojny pakuje ruchomości i ucieka. Obecnie młodzi, biedni ludzie muszą płacić podatki od pracy i konsumpcji, za które istnieje m. in. wojsko. Ponadto wielu musi Pokaż całość