Mirek @WuDwaKa nie żyje

Mam konto mniej więcej tyle co on i od zawsze pamiętam go jako bordo. Trudno było nie trafić na jego treści. Miał 254187 akcji na wypoku, co daje średnio 60 dziennie przez prawie 12 lat, to zakrawa na ogromną potrzebę alienacji, ucieczki od rzeczywistości, być może atencji? Eh, ostatecznie nie mi to oceniać. 7 stycznia zamilkł na 12 dni i chyba nikt nawet nie zwrócił na to uwagi. Samotność w sieci społecznościowej. Pokaż całość