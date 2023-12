Nie wiem czy to ta sama sprawa, bo nie chce mi się czytać postów z tego poważnego źródła:

-baba płaci dużo, bo #!$%@? duży przychód

-bierze więcej, to płaci więcej i zwala to na to, że musi dużo płacić xD

-jak chcąc udowodnić pokazała, że płaci 4300 ZUSu, to ją inne babki prowadzące lekcje prawie zżarły w komentarzach, bo trzeba generować na prawdę sporą kasę, żeby tyle wyszło.