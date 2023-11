Machlojski doprowadził to miasto do ruiny. Wezmy taki cmentarz grębałowski. Od zawsze stały tam toi-toye i było to w zupełnosci wystarczające. No ale miasto bogate więc wybudowali tam automatyczny kibel na monety za kilkaset tys zł. Tak wygląda zarzadzanie miastem ekipy machlojskiego. Dwie telewizje za kilka mln zł rocznie których nikt nie ogląda, Wymienianie wiat na przystankach co rok. Kasa jest dojona aż furczy.