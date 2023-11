Jak ktoś myśli, że nie jest to ważny temat to się myli i to grubo!

Raczej większość nie jest tak bogata, by traktować swoją dziewczynę jak szczeniacza, tzn. rozpieszczać bez szkody dla siebie (finansowej).



Zasada 1, która przyjąłem po kilku moich i znajomych związkach to trzeba znaleźć partnerkę, która jest samowystarczalna finansowo, i nie mowa tu o takiej co wynajmuje z koleżanką mieszkanie albo pokój. I na pewno nie uzależnionej od hajsu Pokaż całość