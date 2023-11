Nie, rolnicy nie dyktują cen z skupach co cały czas próbują wmówić gazety. Rolnik dostaje w skupie tyle, na ile dany produkt wycenia giełda towarowa w Paryżu czy Chicago. Jak spekulanci wycenia pszenicę na 800 złotych, to tyle ona będzie warta w skupach a nawet mniej. między bajki można sobie wsadzić takie artykuły, gdzie piszą że jak wzrośnie podatek rolny to rolnik będziesz żądał wyższych cen właśnie o 50 złotych.