Kiedyś średnia krajowa wynosiła ~2,4 minimalne, oznaczało to, że ludzie zaradni i chętni pracy zarabiali znacznie więcej niż Ci, którzy „robili minimum”. W 2024 lub 2025 po praz pierwszy od upadku komunizmu średnia krajowa będzie wynosić mniej niż 2 minimalne, większość Polaków będzie zarabiać więc minimalną lub niewiele więcej, za to nieliczni będą dostawać powyżej średniej krajowej. Jednak przy tak chorych cenach mieszkań, wysokości rat oraz cenach żywności i rachunków, które to mogą wystrzelić od stycznia, okaże się, że mało która rodzina w Polsce będzie w stanie odłożyć chociaż 1000zł miesięcznie, mimo wysokiej minimalnej, 800+ i innych „dodatków”.

Liczba Polaków żyjących od wypłaty do wypłaty gwałtownie wzrośnie, już teraz, gdyby nie nadgodziny wielu moich znajomych zamykałoby miesiące na minusie… Pytanie, czy nasza gospodarka nie zwolni na tyle, że nadgodziny przestaną być tak chętnie rozdawane, albo czy firmy nie zaczną zwalniać ludzi.

Jeśli w sytuacji, w której większość rodzin żyje z wypłaty do wypłaty pojawią się zwolnienia, czeka nas większy kataklizm, niż z kryzysu lat 2009-2012…