Wrzuta do Wykop Bingo. Naukowcy z University of Floryda opracowali i przetestowali na myszach lek, który może pomóc w odchudzaniu. Substancja o nazwie SLU-PP-332 w praktyce skłania mięśnie szkieletowe myszy do tego, by zachowały się jak w obliczu ciężkiego treningu wytrzymałościowego.